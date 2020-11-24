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Hastanede çıktı hastalar tahliye edildi

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 ABONE OL
Hastanede yangın çıktı hastalar tahliye edildi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangın paniğe neden oldu. Önceki gece saat 03.50 sıralarında çıkan yangın, hastanenin Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bazı hastalar, sedye ve tekerlekli sandalyelerle tahliye edildi. Hastalara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansın içinde yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hastanede yangın çıktı hastalar tahliye edildi
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