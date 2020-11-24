İşadamının katilleri aranıyor!

Antalya'nın geçen Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi'nde cuma akşamı saat 22.00 sırasında iş adamı Ömer Ula, aynı apartmanda yaşayan komşuları Gökhan S. ve Deniz P. ile ağaç dikme nedeniyle sorun yaşadı.

Gökhan S. ve Deniz P'nin konuşmak için dışarı çağırdığı Ula, bir anda kendisini tartışmanın içinde buldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz P, Ula'yı bacağından bıçaklarken Gökhan S. ise tabanca ile 2 el göğsüne ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Ula, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elmalı Devlet Hastanesi Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Ula hayatını kaybetti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetin ardından polis Gökhan S., ve Deniz P.'yi yakalamak için Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Bürosu Cinayet Büro Amirliği'nde özel ekip kuruldu. Katillerin izini süren ekipler, iki şüphelinin olay sonrası Korkuteli ilçesine kaçtığını ve otomobil ile Antalya'ya iki kişinin getirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan iki kişiden biri çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanırken diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Polis iki cinayet zanlısının yakalanmasının an meselesi olduğunu bildirdi.