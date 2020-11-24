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'de 33 düzensiz kurtarıldı

'in Çeşme ilçesinde, Komutanlığı ekipleri tarafından 33 düzensiz kurtarıldı. Göçmenlerin unsurları tarafından Türk karasularına geri itildiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 22:25 ABONE OL
İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 04.55 sıralarında, Çeşme ilçesi Süngükaya bölgesinde bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini aldı.

33 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Hemen harekete geçen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmenin bulunduğu yeri tespit etti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği belirlenen 33 göçmen kurtarıldı.

GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE GÖNDERİLDİ


Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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İzmir'de 33 düzensiz göçmen kurtarıldı
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