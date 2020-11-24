Kaçak kazıya jandarma engeli

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1. Derecede SİT alanında kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kırsal Samandöken Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 1. Derece SİT alanı ilan edilen Zeugma Antik Kenti bölgesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirtilen bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, Y.B., M.Ç. Ö.Ş. ve H.B. isimli şahıslar define aramak için kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken kazı alanında yapılan aramada, 1 adet dedektör, 1 adet balyoz, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet kova bulundu. Bu arada, kazı yapılan alanda, yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 1 metre eninde çukur oluşturulduğu tespit edildi. Şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.