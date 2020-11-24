Kadına şiddet davasında skandal! Hakimin önünde ‘seviyorum’dedi, sonra tehdit etti

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davaya tutuklu sanık Ragıp Canan ile müşteki eşi Nurtaç Canan ve avukatları katıldı. Savunmasını yapan Ragıp Canan, eşiyle arasının açılmasına asıl neden olan kişinin kayınçosu olduğunu söyledi. 25 yıldır evli ve 23 yaşında bir oğlu olduğunu anlatan Ragıp Canan, "Kayınpederimin ricasıyla kayınçomun yanımda çalışmasını kabul ettim. O gelince 2-3 ay içinde eşimle sorun yaşamaya başladık. Millet Caddesi'nde Simit Sarayı'nı eşimin adına açmıştık. Kayınçom 2-3 ay sonra tehdit ederek dükkanı vereceksin dedi. Demirle dükkana saldırdı. Eşimle aynı işyerinde çalışmaya devam ettik. Eşimin daha sonra kıskançlık sorunları başladı.
Eşimi aldatmadım. Tehditlerini sürdüren kayınçom ise dükkanı boşaltın dedi. Sorunlar hep devam etti" dedi. Evin reisinin eşi olduğunu sözlerine ekleyen Ragıp Canan, "Eşim beni aldatıyorsun diye düşmanca tavırlara girdi. Eşimle bu dönemde sürekli problem yaşadık. Eşim 'dükkanı kapatıp, seni bitireceğim' diyerek bunu bana karşı kullandı. Kayınçomdan korunmak için bir silah edindim. Eşimle beni aldattın diye sürekli kavgalar ettik. Mersin'e gitmek için bilet almış. Bana muhtaçsın dedi. Ölmüş babama küfür etti. Dolapta bıraktığım silahı aldım. Silahı görünce kendini odaya attı. Feracenin olduğu yere 2-3 el ateş ettim. Eşim bunu hak etmemişti. Bir anlık sinir ve öfke ile yaptım. Diz altından kan geldiğini gördüm. Oğlumu aradım, ambulans getir, dövdüm, ağzını burnunu kırdım dedim. Utancımdan kaçtım. Öldürmek istesem kafasına sıkardım, kimse engel olamazdı. Eşim benin her şeyim" dedi. Ragıp Canan ayrıca kayınpederini de arayarak, 'sizin yüzünüzden karımı vurdum' diye konuştu.
ÖLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK KANIYLA YERE YAZDI
Sanık Ragıp Canan savunma yaparken müşteki Nurtaç Canan'a bakarak, sevdiğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı kendisine dönmesi konusunda uyarıda bulundu. Müşteki Nurtaç Canan ise sanığın kendisini vurduğu anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Nurtaç Canan sanıktan şikayetçi olduğunu, sürekli aldatıldığını ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek 4-5 kez boşanma davası açtığını anlattı. Nurtaç Canan, "'Şiddet gördüm, silahı sürekli üzerindeydi. 2018 yılında beni aldattığı için ailemin evine gittim. Boşanacaktım, silahı o zaman aldı. Ailemin evinden geldi aldı beni. Sürekli ailesine gizlice para veriyordu. Bana 'seni öldüreceğim, sakat bırakacağım, eve dönmeseydin kafana sıkacaktım' dedi.
Olay günü ailemin yanına gidecektim, annemin evine giderek eşyalarımı almaya gittim, sanık beni götürdü. Tam evden çıkacakken beni itti. Evin en dip köşesine sürükledi ve silahı çekti. Allah rızası için bu evde yapma dedim. Ailemin eviydi. Elimi tuttu, beni çevire çevire bana ateş etti. Cam önüne düştüm, baktı ve evden çıktı. Dizlerim tutmuyordu. Sürünerek çantama ulaşmaya çalıştım. Öleceğimi düşündüm. Kimse kötü düşünmesin diye kanımla yere 'Annem, babam hakkınızı helal edin, üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu, kurtuldum' yazdım. Ölseydim ancak bu adamdan kurtulacaktım. Sanık oğlumu aramış, Oğlum geldi. 112'yi aradı. Oğlum hızla gelmeseydi, ölecektim. Şikayetçiyim.'' dedi.
Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma ardından salondan çıkarken müşteki eşine dönen tutuklu sanık Ragıp Canan, "Seninle görüşeceğiz' diye tehdit etti. İddianamede sanık Ragıp Canan'ın 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıldan 39 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması isteniyordu.