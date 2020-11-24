Kadına şiddet davasında skandal! Hakimin önünde ‘seviyorum’dedi, sonra tehdit etti

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davaya tutuklu sanık Ragıp Canan ile müşteki eşi Nurtaç Canan ve avukatları katıldı. Savunmasını yapan Ragıp Canan, eşiyle arasının açılmasına asıl neden olan kişinin kayınçosu olduğunu söyledi. 25 yıldır evli ve 23 yaşında bir oğlu olduğunu anlatan Ragıp Canan, "Kayınpederimin ricasıyla kayınçomun yanımda çalışmasını kabul ettim. O gelince 2-3 ay içinde eşimle sorun yaşamaya başladık. Millet Caddesi'nde Simit Sarayı'nı eşimin adına açmıştık. Kayınçom 2-3 ay sonra tehdit ederek dükkanı vereceksin dedi. Demirle dükkana saldırdı. Eşimle aynı işyerinde çalışmaya devam ettik. Eşimin daha sonra kıskançlık sorunları başladı.

Eşimi aldatmadım. Tehditlerini sürdüren kayınçom ise dükkanı boşaltın dedi. Sorunlar hep devam etti" dedi. Evin reisinin eşi olduğunu sözlerine ekleyen Ragıp Canan, "Eşim beni aldatıyorsun diye düşmanca tavırlara girdi. Eşimle bu dönemde sürekli problem yaşadık. Eşim 'dükkanı kapatıp, seni bitireceğim' diyerek bunu bana karşı kullandı. Kayınçomdan korunmak için bir silah edindim. Eşimle beni aldattın diye sürekli kavgalar ettik. Mersin'e gitmek için bilet almış. Bana muhtaçsın dedi. Ölmüş babama küfür etti. Dolapta bıraktığım silahı aldım. Silahı görünce kendini odaya attı. Feracenin olduğu yere 2-3 el ateş ettim. Eşim bunu hak etmemişti. Bir anlık sinir ve öfke ile yaptım. Diz altından kan geldiğini gördüm. Oğlumu aradım, ambulans getir, dövdüm, ağzını burnunu kırdım dedim. Utancımdan kaçtım. Öldürmek istesem kafasına sıkardım, kimse engel olamazdı. Eşim benin her şeyim" dedi. Ragıp Canan ayrıca kayınpederini de arayarak, 'sizin yüzünüzden karımı vurdum' diye konuştu.