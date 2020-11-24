Karakolda çığlık bataklıktan kurtardı

Uyuşturucu madde kullanımına alıştırılan ve batağa sürüklenen bir genç kız, sığındığı polis tarafından kurtarıldı. Geçen pazar günü Çağlayan Karakolu'na giderek kendisine uyuşturucu madde satan kişiyi yakalatmak istediğini ifade eden 30 yaşındaki A.Y. yeni bir hayat kurmak istediğini söyledi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, genç kızın "Beni bu bataklıktan kurtarın" çığlığı karşısında soruşturma başlattı. Polislerin yönlendirmesiyle uyuşturucu satıcısını arayan A.Y. isimli mağdur, "Madde satın almak istiyorum" dedi. İkilinin arasında buluşma ayarlandı. Buluşma noktasına gelen ve 20 suçtan kaydı bulunan uyuşturucu satıcısı Hasan K. ruhsatsız tabancayla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polisler tarafından koruma altına alınan ve hastaneye kaldırılan mağdur genç kızın ise tedavisine başlandı.