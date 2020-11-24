Kendilerini esnaf gibi gösterip 17 kişiyi dolandırmışlar

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araçlarını internet üzerinden satışa sunan ancak paralarını alamadıklarını ve dolandırıldıklarını belirten mağdurların şikâyeti üzerine çalışma başlattı.

Mağdurlarla görüşen polis, şüphelilerin mağdurları internet üzerinden seçtiklerini, mağdurlarla fazla pazarlık yapmadıklarını, notere genellikle Cuma günleri veya kapanmaya yakın gittiklerini, daha sonra ise mağdurlara, 'bankada sorun oldu, siz şu parayı alın, gerisini senet yapalım' diyerek dolandırıp, araçların satışını üzerlerine alarak kayıplara karıştıklarını belirledi.

Polis, yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin lideri Mustafa İ. (46) ile birlikte Bedri T.(49), Oktay Y. (20), Sami K. (30) ve Sadullah K.'yı (38) yakalayarak gözaltına aldı.

GÜVEN OLUŞTURMAK İÇİN OFİS VE SEKRETER TUTMUŞLAR

Şüphelilerin özellikle araçlarını acil elden çıkarmaya çalışan satıcılarla irtibat kurdukları, anlaştıktan sonra kendilerine güvenmeleri için satıcıları tuttukları ofise çağırdıkları belirlendi. Ofise gelen satıcıları sekreter eşliğinde ağırlayan şüphelilerin para vermeden, senet yaparak aldıkları otomobilleri de hemen elden çıkardıkları öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemle 7 kişiden 600 bin TL değerinde araba aldıkları tespit edildi.

"DOLANDIRMADIK, TİCARET YAPTIK"

Çete lideri Mustafa İ'nin 2018 yılında yine aynı yöntemle 17 kişiyi dolandırdıktan sonra yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece serbest kaldığı öğrenildi. İfadelerinde dolandırıcılık olayını kabul etmeyen şüpheliler, 'Biz kimseyi dolandırmadık. Kimseden zorla arabada almadık. Biz ticaret yaptık. Araç karşılığında senet verdik. Senetlerin de daha günü gelmedi. Gelince ödeyeceğiz' dedikleri öğrenildi.

5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.