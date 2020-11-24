Kız arkadaşına dehşeti yaşattı! Evden cephanelik çıktı!

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan A.A, erkek arkadaşı A.Ç.'nin kendisini zorla alıkoyduğu, aracıyla götürdüğü ve öldürmeye çalıştığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis, A.Ç.'nin aracını takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu A.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin otomobilde ve ikametinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet sustalı bıçak ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. A.A.'nin şikayetçi olması üzerine A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.