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Kız arkadaşına dehşeti yaşattı! Evden cephanelik çıktı!

’da kız arkadaşı A.A.’yı kaçırıp alıkoyduğu ve öldürmeye çalıştığı ileri sürülen A.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. A.Ç.’nin otomobil ve evinde yapılan aramada 2 adet tüfek, 2 adet tabanca ve 2 adet sustalı bıçak ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:42 ABONE OL
Kız arkadaşına dehşeti yaşattı! Evden cephanelik çıktı!

Konya'nın Meram ilçesinde yaşayan A.A, erkek arkadaşı A.Ç.'nin kendisini zorla alıkoyduğu, aracıyla götürdüğü ve öldürmeye çalıştığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis, A.Ç.'nin aracını takibe aldı. Yaşanan kovalamaca sonucu A.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. A.Ç.'nin otomobilde ve ikametinde yapılan aramada 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet sustalı bıçak ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. A.A.'nin şikayetçi olması üzerine A.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kız arkadaşına dehşeti yaşattı! Evden cephanelik çıktı!
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