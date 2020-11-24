Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon

Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Marmara ve Trakya bölgelerinde bulunan askeri birliklerin kalorifer yakıt alımları için gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen bir dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi.

70 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Askeri birliklerin kalorifer yakıt alımları için gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırdıkları, bunun için sahte belgeler düzenleyerek rüşvet verdikleri, birliklere 6 numara kalorifer yakıtı vermeleri gerekirken daha düşük değerlerde 4 numara yakıt verdikleri tespit edilen 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

13 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı şafak operasyon düzenlendi.

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Askeri birlikler ve kamu kuruluşlarını milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin gözaltına alınarak Kocaeli'ne getirilecekleri ve tamamlanan işlemleri sonrasında "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" iddiaları ile Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.