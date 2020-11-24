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merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon

Göklcük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Kamu Kurumu Aleyhine Dolandırıcılık, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Özel Belgede Sahtecilik ve Rüşvet' suçlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis, 13 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:20 Son Güncelleme: 24.11.2020 10:00 ABONE OL
Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon

Kocaeli Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, Marmara ve Trakya bölgelerinde bulunan askeri birliklerin kalorifer yakıt alımları için gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırdıkları iddia edilen bir dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi.

70 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Askeri birliklerin kalorifer yakıt alımları için gerçekleştirilen ihalelere fesat karıştırdıkları, bunun için sahte belgeler düzenleyerek rüşvet verdikleri, birliklere 6 numara kalorifer yakıtı vermeleri gerekirken daha düşük değerlerde 4 numara yakıt verdikleri tespit edilen 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

13 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde sabah saatlerinde eş zamanlı şafak operasyon düzenlendi.

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRMIŞLAR

Askeri birlikler ve kamu kuruluşlarını milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin gözaltına alınarak Kocaeli'ne getirilecekleri ve tamamlanan işlemleri sonrasında "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" iddiaları ile Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.

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Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon
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