Kocaeli’nde sisli hava etkili oldu

Kocaeli İzmit, Başiskele ve Kartepe İlçeleri, güne sisle uyandı. Hava sıcaklığının 6 ile 8 derece arasında değiştiği sabah saatlerinden 10.30'a kadar etkili olan sis nedeniyle sürücüler yollarda dikkat ile ilerlerken, trafik ekipleri kontrol noktalarında tedbirler alarak sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, bazı bölgelerde görüş mesafesinin 1 buçuk ile 2 metreye kadar düştüğü gözlendi. Birçok kişi sisler altındaki Kocaeli'nden fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaştı.