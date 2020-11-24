Köye dadanan hırsızlar operasyon ile yakalandı

Düzce Merkez İlçesine bağlı olan Doğanlı Köyünden 6 Kasım ve 10 Kasım tarihlerinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak çalışma başlatan Düzce İl Jandarma Komutanlığı, yapmış oldukları MOBESE, güvenlik kameraları ve PTS kayıtlarından, olayı gerçekleştiren ve olaya karışan 4 kişiyi tespit etti.

Jandarmanın düzenlediği operasyon ile 4 kişi gözaltına alınırken, çalınan 2 motosiklette tamamlanan işlemleri sonrasında sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili tamamlanan işlemleri sonrası Düzce Adliyesine sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklanırken, 1 kişi savcılıkta ki ifadesi ardından, 2 kişi ise nöbetçi mahkemede verilen adli kontrol kararı ile serbest kaldı.