Küçük kızı 1 yıl boyunca istismar eden ve ceza alan 4 kişi yurt dışına kaçtı

Afganistan'daki iç savaş nedeni ile 1982 yılında Türkiye'ye gelen Özbeklerin yerleştirildiği Hatay'ın Ovakent Mahallesi'nde 2014 yılında, ailesine destek olmak amacı ile hafta sonları bir paketleme fabrikasında çalışan Ş.U. (14) iş arkadaşı olan Selma Akın ile birlikte mesai bitiminde fabrikadan birlikte çıktı. Eve giden yolda Akın, Ş.U'yu farklı bir sokağa yönlendirdi. Ş.U. buna bir anlam veremese de Akın ile birlikte sokağa girdi.

BİR OTOMOBİLİN ÖNÜNDE DURDULAR

Ş.U'yu eve giden yolda farklı bir sokağa sokan Akın, bir otomobilin yanına geldiklerinde Ş.U'yu durdurdu. Akın, otomobilin içinde olan Abdullah Gülücü (30) ile birlikte Ş.U.'yu zorla otomobile bindirdi. Akın'ın binmediği otomobil hızla sokaktan ayrıldı. Gülücü, zorla otomobiline bindirdiği Ş.U'yu bir zeytinliğe götürerek tecavüz etti. Olayın gerçekleştiği 2014 yılında henüz 14 yaşında olan Ş.U. olayı ailesine anlatmaması yönünde iyice tembihleyen Gülücü, anlatması durumunda babasını öldürmekle tehdit etti.

İSTİSMARLAR ARTARAK DEVAM ETTİ

Ş.U. korkusundan olayı kimseye anlatamadı. Ancak istismar olayları artarak devam etti. İlk olaydan 1 ay sonra Ş.U. bu kez okula giderken alıkonuldu. Abdullah Gülücü ve kardeşi Yakup Gülücü'nün içinde bulunduğu otomobil, Ş.U'nun önünü kesti. Yakup Gülücü, Ş.U'yu zorla otomobile bindirerek bir tarlaya götürdü. Gülücü kardeşlerin tecavüz ettiği Ş.U'yu aynı kişiler arkadaşları ile oyun oynarken de kaçırdı. Yakup Gülücü'ye bu kez Mehmet Zarif Gündoğan (26), Nasreddin Halbaba (26) ve M.M. de katılmıştı. Üst üste yaşanan istismar olaylarını Ş.U'nun eniştesi ortaya çıkardı.

MAHKEMEDE TEK TEK TEŞHİS ETTİ

Defalarca cinsel istismara uğrayan Ş.U'nun ailesi olay ortaya çıktıktan sonra şikâyetçi oldu. Ş.U. duruşmada kendisine istismarda bulunan kişileri tek tek teşhis etti. Şahısların olay günü otomobilde hangi koltukta oturduklarına kadar söyleyen Ş.U. şüphelilerin yanında bulunan M.M.'nin kendisine dokunmadığını da belirtti.

Sanıklar ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Dava Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl sürdü. İlk duruşmada tahliye edilip tutuksuz yargılanan Abdullah Gülücü, 28 yıl 9 ay, kardeşi Yakup Gülücü 37 yıl 8 ay, Selma Akın 14 yıl, Nasreddin Halbaba ile Mehmet Zarif Gündoğan ise 36'ar yıl hapis cezası aldı. Sanıklar Ö.M. (25) ve M.M. (52) ise beraat etti. Sanıklardan Akın cezaevine gönderilirken, ceza alan diğer sanıkların yurt dışına kaçtıkları öğrenildi.