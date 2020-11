'Kuran kursuna gidiyorum' dedi, 2 aydır haber alınamıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesine yaşayan 19 yaşındaki Mikail Çelik, hafızlık yapmak için bir Kur'an kursuna gidiyordu. Kur'an eğitimine devam etmek için iki ay önce evden, "Kursa gidiyorum" diyerek çıktı. Evden çıktığı günlerde ise pandemi nedeniyle kursun karantinada olduğunu aileye haber vermek üzere, kuran kursu hocaları aileyi aradı.

Yapılan görüşme sonrası Çelik'in kaybolduğu ortaya çıktı. 60 gündür her yerde aranan Çelik'ten hala bir ize rastlanmadı. Ailenin hayatından endişe ettiği Çelik için jandarma ve emniyet güçleri de her yerde aramalarını artırdı. Kayıp gencin ağabeyi Mehmet Çelik, SABAH'a yaptığı açıklamada kardeşinin can güvenliğinden korktuğunu söyledi.

Çelik; "Kardeşim 4-5 yıl Ankara'da hafızlık eğitimi aldı. Pandemiden dolayı öğrenciler şehirlerine gönderildi. Eve gelince tekrar hafızlık eğitimine gitti. Buradaki kuran kursuna gitsin dedik. Patnos Yatılı Kuran Kursunda devam ediyordu. 15 günde bir eve geliyordu. Kaldığı yurtta hocalarda korona çıkınca, öğrencileri hemen eve gönderiyorlar. Eve gelince sürekli biriyle mesajlaşıyordu. Anneme 'Yurda tekrar döneceğim' dedi ve bir daha haber alamadık. 2 aydır başına ne geldi bilmiyoruz. Devletimiz her yerde arıyor. Tek isteğimiz sağ salim kardeşimi bulmak." dedi.