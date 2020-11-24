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emekli orman bölge müdürü koronaya yenik düştü

emekli Orman Bölge Müdürü , koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 24.11.2020 14:13 ABONE OL
Kütahya emekli orman bölge müdürü koronaya yenik düştü

Kütahya'da koronavirüs bir can daha aldı. Geçtiğimiz günlerde eski Belediye Başkan Yardımcısı Kerim Kök, işadamı Murat Göksu, Demokrat Parti İl Başkanı Ali Epik'in koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin hemen ardından emekli Orman Bölge Müdürü Hürdoğan Çelik'in vefatı da Kütahya'da üzüntü ile karşılandı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, "Vefatlardan büyük bir üzüntü içindeyiz. Ailelerine ve yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına kesinlikle riayet edelim" şeklinde konuştu.

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Kütahya emekli orman bölge müdürü koronaya yenik düştü
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