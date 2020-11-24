MasterChef’te kim kazandı? 24 Kasım 2020 MasterChef ödülü oyununu kim kazandı?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2020 son bölümde ana kadroda yarışmacıları mavi ve kırmızı takım olarak Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde ödül oyunu oynandı. 25 bin TL'lik ödülü kazanmak isteyen mavi ve kırmızı takım arasında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği yemekleri en başarılı yapan takım ödül oyununda oynamaya hak kazandı. Bu bağlamda yarışmanın izleyicileri 24 Kasım MasterChef'te kim kazandı? sorusuna yanıt aramaya başladı.
24 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler yönetiminde oynanan ödül oyununa ilişkin merak edilen 24 Kasım MasterChef'te kim kazandı? - MasterChef ödülü oyununu kim kazandı? gibi sorulara ilişkin detaylar şöyle;
24 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ana kadro yarışmacılarına ödül oyunu heyecanı yaşattı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında yapılan ödül oyunu elemesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği yemeği en iyi yapan MAVİ takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.
Bu safhanın ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından çeşitli yemekler hazırlanarak en iyi yapan isimler seçildi ve yarışmacılar son 4'e indirildi. Ödül oyunu finalinde Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül arasında şeflerin istediği yemeği en iyi yapan ÖZGÜL, 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim oldu.
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