Meslektaşları şehit polisin öğretmen eşini unutmadılar

Siirt'te 2004 yılında teröristler tarafından karakola düzenlenen saldırıda şehit olan Adanalı polis memuru Cumali Ali Hakan'ın öğretmen olan eşi Derya Hakan'ın görev yaptığı okulda ziyaret eden polis memurları Öğretmenler Günü'nü kutladı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Derya Hakan, "Öğretmenler Günümü kutlayan eşimin meslektaşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit polis memurunun eşi Derya Hakan'ın görev yaptığı Fatih Mahallesi İsmail Hazar Anaokulu'nu ziyaret etti. Beraberinde şube müdürleriyle birlikte ziyaret gerçekleştiren polisler, Derya Hakan'ın Öğretmenler Günü'nü kutlayıp, çiçek verdi.

Eşinin meslektaşlarını karşısında gören Derya Hakan, duygu dolu anlar yaşadı. Şehit eşi, "Beni bu özel günde unutmayan emniyet teşkilatına çok teşekkür ederim. Gerçekten benim için sürpriz oldu. Eşimin unutulmadığını anladım" diye konuştu.