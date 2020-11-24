Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2021: Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

: Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla az bir zaman kala şans oyunu severler tarafından İdaresi (MPİ) ve tarafında çekilişi yapılacak olan 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı sardı. MPİ’den bilet almak ve yeni yıla kazanmış olarak girmek isteyen şans oyunu severler MPİ fiyatlarını merak ederek 2021 Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklinde soruyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte tam, ve

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:25 Son Güncelleme: 25.11.2020 01:25 ABONE OL
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2021: Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla sayılı günler kala Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından gelenek haline gelen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi heyecanı şans oyunu severleri sarıyor. MPİ üzerinden bilet almak, çekilişe katılmak ve büyük ikramiye kazanmak umudu olan şans oyunu severler 2021 MPİ Yılbaşı bilet fiyatları 2021 fiyatları ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek 2021 Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Bu başlık altında 2021 Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu cevapları ve yılbaşı özel çekilişi tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları detayına erişebilirsiniz…

2021 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2021 ile ilgili şans oyunu severlerce merak edilen Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna ilişkin detaylar şöyle;



Milyonlarca şans oyunu severin merakla beklediği 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) VE Sisal Şans ortaklığında yapılacak canlı çekilişle 31 Aralık tarihinde belli olacak ve 2020 yılının son anlarında kazandıran numaraların yer aldığı biletin sahibi yeni yıla milyoner olarak girmenin heyecanını yaşayacak. Bu bağlamda Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet almak isteyen şans oyunu severlerin aklında 2021 Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu yer alıyor.

YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2021!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Tarafından 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları

MPİ TAM BİLET

  • 100 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

  • 50 Türk Lirası

MPİ YARIM BİLET

  • 25 Türk Lirası

2021 MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

31 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan canlı çekilişle şanslı numaraları belli olacak 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 100 Milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.


...

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2021: Milli Piyango yılbaşı özel bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA