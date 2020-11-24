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Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'ın ilçesinde minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 23:53 ABONE OL
Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 20.20 sıralarında Denizli-Aydın Karayolu üzerinde Güzelköy ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Aydınoğlu (29) yönetimindeki 09 AAU 474 plakalı panelvan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Zafer Arıkan (41) yönetimindeki 32 GC 042 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazaya tanık olan diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Aydınoğlu sıkışırken, yananda bulunan Mahmut Yıldız'ın (47) ise hayatını kaybettiği belirlendi. Aydınoğlu AKS ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Hüseyin Aydınoğlu Nazilli Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldız'ın cesedi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan karayolu üzerinde uzun araç konvoyu oluştu. Polis ekipleri yol emniyetini sağlayarak tek şeritten kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen TIR’a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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