Atatürk’ün Öğretmenler ile ilgili sözleri: 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri

Öğretmenler Günü kutlu olsun! Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri an itibariyle araştırılıyor. Koronavirüs pandemisi sebebiyle öğretmenlerinden uzakta olan öğrenciler bugüne özel Atatürk'ün en güzel, anlamlı ve kısa uzun sözleri sosyal medyada paylaşılıyor. Başöğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili sözler, mesajlar bugün için büyük önem taşıyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel Atatürk sözleri!
Yolumuza yılmadan ışık tutan öğretmenlerimizin bu özel gününde Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili en güzel sözleri derlemesi epey araştırılıyor. İşte, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler ile ilgili sözleri…
"Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir."
"Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır."
"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."
"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"
"Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir."
"Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."
"Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."
"Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız."
"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir."
En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır.
"En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur."