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Nazilli'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptığı ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:43 ABONE OL
Nazilli'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla ilçede fuhuş yapıldığını belirledikleri evlere pazartesi gecesi operasyon düzenledi. 7 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 3'ü fuhşa aracılık eden diğerlerinin ise fuhuş yaptıkları ileri sürülen toplam 11 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yaptıkları ileri sürülen şüpheliler arasında 3 yabancı uyruklu kadın ile 3 trans bireyin de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan 11 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Nazilli'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı
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