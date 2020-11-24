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şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 Kıtalık Kısa, Uzun 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili şiirleri, mesajları, ve sözleri

Her yıl ’da kutlanan bu özel gün yine aynı coşku ile karşılandı. Özveri ve gayretleri ile gençlerin eğitiminde ve yetişmesinde önemli pay sahibi olarak aydınlık bir geleceğe ulaşmasını sağlayan öğretmenlerin önemi vurgulanıyor. 24 Kasım şiirleri ile öğretmenlerinin yüzünü güldürmek isteyen kişiler doğru yerdeler. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak olan öğrenciler en güzel, kısa, uzun seçeneklerine buradan ulaşabilecek. 2, 3, 4, 5, 6, kıtalık kısa ve uzun 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü şiirleri, mesajları ve sözleri sabah.com.tr’de!

Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:12 ABONE OL
Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 Kıtalık Kısa, Uzun 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili şiirleri, mesajları, ve sözleri

Özveri ve gayretleri ile gençlerin yetişip aydınlık bir geleceğe kavuşmasını sağlayan öğretmenler için bugün çok özel bir gün. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nün gelmesi ile birlikte öğrenciler de öğretmenlerinin yüzünde tebessüm oluşturabilmek için çeşitli sürprizler hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ise bugün en çok araştırılan konulardan birisi oldu. 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık kısa ve uzun öğretmenler günü şiirleri seçeneklerine haberimizde yer verdik. 24 Kasım 2020 en güzel öğretmenler günü ile ilgili şiirleri, mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte en güzel şiir seçenekleri…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE ÖZLERİ

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri bugün sosyal medyada en çok paylaşım alan konuların başında yer alıyor. Tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayabileceğiniz en güzel mesajlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Aydınlık bir geleceğe ulaşmanız için özveri ve gayret ile çaba sarf eden öğretmenlerinize gönderebileceğiniz en güzel şiirleri bu başlık altında derledik. 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık kısa ve uzun öğretmenler günü şiirleri sabah.com.tr'de!

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 Kıtalık Kısa, Uzun 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili şiirleri, mesajları, ve sözleri

Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler günün kutlu olsun.

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Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 Kıtalık Kısa, Uzun 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili şiirleri, mesajları, ve sözleri
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