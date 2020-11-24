Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 Kıtalık Kısa, Uzun 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili şiirleri, mesajları, ve sözleri

Özveri ve gayretleri ile gençlerin yetişip aydınlık bir geleceğe kavuşmasını sağlayan öğretmenler için bugün çok özel bir gün. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nün gelmesi ile birlikte öğrenciler de öğretmenlerinin yüzünde tebessüm oluşturabilmek için çeşitli sürprizler hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ise bugün en çok araştırılan konulardan birisi oldu. 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık kısa ve uzun öğretmenler günü şiirleri seçeneklerine haberimizde yer verdik. 24 Kasım 2020 en güzel öğretmenler günü ile ilgili şiirleri, mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte en güzel şiir seçenekleri…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI VE ÖZLERİ

Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri bugün sosyal medyada en çok paylaşım alan konuların başında yer alıyor. Tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayabileceğiniz en güzel mesajlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

EN GÜZEL 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Aydınlık bir geleceğe ulaşmanız için özveri ve gayret ile çaba sarf eden öğretmenlerinize gönderebileceğiniz en güzel şiirleri bu başlık altında derledik. 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık kısa ve uzun öğretmenler günü şiirleri sabah.com.tr'de!

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA