Öğretmenler Günü şiirleri! 2, 3, 4, 5, 6 Kıtalık Kısa, Uzun 24 Kasım 2020 Öğretmenler Günü ile ilgili şiirleri, mesajları, ve sözleri

Özveri ve gayretleri ile gençlerin yetişip aydınlık bir geleceğe kavuşmasını sağlayan öğretmenler için bugün çok özel bir gün. Her yıl 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü'nün gelmesi ile birlikte öğrenciler de öğretmenlerinin yüzünde tebessüm oluşturabilmek için çeşitli sürprizler hazırladı. 24 Kasım Öğretmenler Günü şiirleri ise bugün en çok araştırılan konulardan birisi oldu. 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık kısa ve uzun öğretmenler günü şiirleri seçeneklerine haberimizde yer verdik. 24 Kasım 2020 en güzel öğretmenler günü ile ilgili şiirleri, mesajları ve sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte en güzel şiir seçenekleri…
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri bugün sosyal medyada en çok paylaşım alan konuların başında yer alıyor. Tüm öğretmenlerin bu özel gününü kutlayabileceğiniz en güzel mesajlara bu başlık altından ulaşabilirsiniz.
Aydınlık bir geleceğe ulaşmanız için özveri ve gayret ile çaba sarf eden öğretmenlerinize gönderebileceğiniz en güzel şiirleri bu başlık altında derledik. 2, 3, 4, 5, 6 kıtalık kısa ve uzun öğretmenler günü şiirleri sabah.com.tr'de!
ÖĞRETMENİM
Güler yüzlü öğretmenim,
Bir tanesin, canım benim.
Masallarla bilmeceler,
Anlatırsın neler neler...
Kalemimi tutamazken
Kitabımı açamazken
Bir de baktım yazıyorum,
Sular gibi okuyorum.
Çalışıp iyi olmayı,
Koşup el ele vermeyi,
Bu güzel yurdu sevmeyi
Sen öğrettin öğretmenim.
Bizde pek çok emeğin var,
İçimizde çok yerin var
Yetiştirdin hepimizi,
Ver öpelim elinizi
Süleyman KARAGÖZ
ÖĞRETMENİM-2
Öğretmenim,
Canım benim!
Seni ben pek
Çok severim.
Sen bir ana,
Sen bir baba,
Her şey oldun
Artık bana
Gözüm sende,
Gönlüm sende.
Okut, eğit
Beni sen de
Okut, öğret
Ve nihayet
Yurda yarar
Bir insan et!
Rakım ÇALAPALA
BİRİCİK ÖĞRETMENİM
Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.
Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.
Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.
Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.
Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,
Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.
Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,
Ben de almak isterim biricik öğretmenim.
İstemez oldum artık vefasız geceleri.
Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.
Atamın önerdiği olmam istenen yeri,
Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.
Hakkı ÇEBİ
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgili öğretmenim,
İnan sen bir ışıksın.
Yanarsın gece gündüz.
Aydınlatırsın bizi.
Doğruyu, güzeli,
Bize sen öğretirsin.
Vatanıma sevgiyi,
Kalbimize sen korsun.
Çevreni aydınlatır,
Bir mum gibi erirsin.
Anne – baba gibisin,
Bizi, bağrına hep basarsın
ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR
Benim Canım Öğretmenim
Öğrenci bir fidandır,
Öğretmen yağmur.
Azıcık ıslatsa
Büyüyüp ağaç olur.
Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,
Öğrenciye okumayı öğreten.
Eli kalem tutmazken
Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.
Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her turlu fedakârlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Saymakla tükenmez faziletlerin, zamanen ödenen o bedellerin, kıvancındır üstün talebelerin, iftihar ediniz siz öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
Öğretmenlik mesleklerin en az kazanç getireni, fakat insanı en çok ödüllendirenidir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler günün kutlu olsun.