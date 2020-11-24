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En güzel 2020 şiirleri: 2,3,4,5,6 kıtalık En Güzel, Kısa ve Uzun !

Gelecek nesilleri eğitmek için çaba gösteren öğretmenler için şiirleri yine sosyal medyada en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Çocukluktan yetişkinlik çağına kadar hayatımızın her alanına güzel dokunuşlar yapan öğretmenlerimiz için en güzel ve anlamlı Öğretmenler Günü ile ilgili şiirlerini haberimizde derledik. Sizler için derlediğimiz haberimizde ile 24 Kasım 2020 En Güzel, Kısa, Uzun 2,3,4,5,6 kıtalık Öğretmenler Günü şiirlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 08:47 Son Güncelleme: 24.11.2020 08:48 ABONE OL
En güzel 2020 Öğretmenler Günü şiirleri: 2,3,4,5,6 kıtalık En Güzel, Kısa ve Uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler!

Kasım ayına girmemizle birlikte Öğretmenler Günü şiirleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu özel günde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri en güzel şiirleri öğretmenlerine okumak için sabırsızlanıyor. Bu günün anlam ve önemi kapsamında pek çok etkinlik düzenleniyor. 24 Kasım'ın yaklaşmasıyla birlikte, bu güne özel 2,3,4,5,6 kıtalık şiir araştırmaları da hız kazandı. İşte en güzel, kısa ve uzun Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler…

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Her sene Kasım ayına denk gelen öğretmenler günü geldi çattı. Hayatımızın her kesimine hitap eden değerli öğretmenlerimiz için milyonlarca öğrenci şiir ve kutlama mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en güzel, yeni, kısa ve uzun Öğretmenler Günü şiirleri

ÖĞRETMENİM

Güler yüzlü öğretmenim,

Bir tanesin, canım benim.

Masallarla bilmeceler,

Anlatırsın neler neler...

Kalemimi tutamazken

Kitabımı açamazken

Bir de baktım yazıyorum,

Sular gibi okuyorum.

Çalışıp iyi olmayı,

Koşup el ele vermeyi,

Bu güzel yurdu sevmeyi

Sen öğrettin öğretmenim.

Bizde pek çok emeğin var,

İçimizde çok yerin var

Yetiştirdin hepimizi,

Ver öpelim elinizi

Süleyman KARAGÖZ

ÖĞRETMENİM-2

Öğretmenim,

Canım benim!

Seni ben pek

Çok severim.

Sen bir ana,

Sen bir baba,

Her şey oldun

Artık bana

Gözüm sende,

Gönlüm sende.

Okut, eğit

Beni sen de

Okut, öğret

Ve nihayet

Yurda yarar

Bir insan et!

Rakım ÇALAPALA

BİRİCİK ÖĞRETMENİM

Öpmek istiyorum hep o şefkatli elleri.

Yerimde sayıyordum alıp geçtin ileri.

Bana hep sen öğrettin o güzel bilgileri.

Benim bilgi kaynağım, sevgili öğretmenim.

Hep okulda geçirsem günleri, geceleri,

Daha erken öğrensem harfleri, heceleri.

Sende saklı bulunan o güzel bilgileri,

Ben de almak isterim biricik öğretmenim.

İstemez oldum artık vefasız geceleri.

Hep sınıfımda olsam, okusam heceleri.

Atamın önerdiği olmam istenen yeri,

Bana sen hazırladın biricik öğretmenim.

Hakkı ÇEBİ

CANIM ÖĞRETMENİM!

Bilmezdim okuttun dönmez dilimi,

Yazar eyledin sen tutmaz elimi

Bize mi adadın öğretmenim kendini,

Canım öğretmenim ilimden bir gömleksin.

Koruyup gözetip sakındın gözünde,

İçime sevgi dolduran gülen yüzünde,

Yıkılmaz bir çınarsın sen özünle,

Canım öğretmenim içimde bir yüreksin.

Bizim başarımızdı bütün emelin,

Sen üzülme solmasın hiç cemalin,

Gideceğim, gösterdiği yoldan Mustafa Kemal'in,

Canım öğretmenim sen önümde bir direksin.

Suçumu bağışlayıp hep af edersin,

Kötülüğe karşı iyiliği seçersin,

Bizim çilemizi hep sen çekersin,

Canım öğretmenim dilimde bir dileksin.

Büyüyüp kendi yolumu bulursam,

Kötülüğe haksızlığa karşı durursam,

Ben de bir gün öğretmen olursam,

Canım öğretmenim önümde bir örneksin

GÜL YILMAZ

SEVGİLİ ÖĞRETMENİM

Sevgili öğretmenim,

İnan sen bir ışıksın.

Yanarsın gece gündüz.

Aydınlatırsın bizi.

Doğruyu, güzeli,

Bize sen öğretirsin.

Vatanıma sevgiyi,

Kalbimize sen korsun.

Çevreni aydınlatır,

Bir mum gibi erirsin.

Anne – baba gibisin,

Bizi, bağrına hep basarsın

ÖĞRENCİ BİR FİDANDIR

Benim Canım Öğretmenim

Öğrenci bir fidandır,

Öğretmen yağmur.

Azıcık ıslatsa

Büyüyüp ağaç olur.

Öğretmendir öğrenciye yol gösteren,

Öğrenciye okumayı öğreten.

Eli kalem tutmazken

Öğretmendir öğrenciye okumayı öğreten.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Bir gün dersem ki ben öğretmenim sen güneş kadar uzakta bile olsan her bakışımda gülümseyişini görürüm ışıksız açmazmış çiçek, gelmezmiş bahar inan seninle her mevsim bahar öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...

Doğruya, güzelliğe, odur yolu gösteren odur hep geleceğe güvenle gülümseyen. Bir ana, bir babadır çocuklara sunulan. Odur eli öpülen, odur fedakâr insan. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…

Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Türlü Fedakarlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.

Öğretmeniz canım benim yeri geldi ana oldunuz bana yeri geldi baba oldunuz bana 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun.

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En güzel 2020 Öğretmenler Günü şiirleri: 2,3,4,5,6 kıtalık En Güzel, Kısa ve Uzun 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili şiirler!
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