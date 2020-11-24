Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı

Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı

'da işten evine giderken parkta bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişinin bıçaklandığı yerin farklı bir ilçe olduğunu ve bıçaklayanların da yabancı uyruklu olmadığını polis ortaya çıkardı.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:17 ABONE OL
Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı

Edinilen bilgiye göre, pastanede çalışan T.K.(25) parkta bıçaklanmış halde arkadaşı tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.K. kendisinin Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Emine Kefeli Parkı'nda bakışma yüzünden Suriye uyruklu 3 kişinin saldırarak bıçakladığını ileri sürdü.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada T.K.'nin doğru söylemediğini ve kendisini Suriyelilerin değil, tanıdığı ve olay öncesi telefonla konuşup buluştuğu R.M.'nin bıçakladığını, bıçaklama olayının da İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Kadıköy Parkı'nda meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Parkta bıçaklanan şahsın yalanını polis ortaya çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA