Polisin operasyon yaptığı adresten, 59 yıl ceza ile aranan 4 kişi çıktı

Kahramanmaraş'ta polis ekipleri tarafından takibi yapılan bir apartman dairesine operasyon yapıldı. Operasyonda üzerlerinde kimlik yokken yakalanan 4 kişinin nitelikli suçlardan toplamda 59 yıla yakın hapis cezası ile aranan hükümlü şahıslar olduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Haydarbey Mahallesinde bir apartman dairesini takibe aldı. Takip sonrası adrese operasyon yapan polis, üzerlerinde kimlik kartı olmayan 4 kişiyi yakalayarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şahısların yapılan parmak izi tetkikinde farklı illerden geldikleri anlaşılarak kimlik bilgileri belirlendi.

Şahısların hırsızlık, silahlı gasp, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan 22 yıl 10 ay ceza ile aranan Yılmaz K. (34), hırsızlık,gasp gibi suçlardan 13 yıl 5 ay ceza ile aranan Tolga K.(22), Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay ceza ile aranan Mehmet E. (35) ve Hırsızlık suçlarından 10 yıl ceza ile aranan Serdal T. (36) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar Emniyet Müdürlüğünde işlemleri sonrası Adliyeye sevk edildi.