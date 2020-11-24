Polisten Drone destekli "Huzurlu Sokaklar 3" uygulaması

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23.11.2020 günü akşamı Onikişubat İlçesi Akçakoyunlu Mahallesinin tüm giriş çıkışlarını tuttu.

Mahallenin etrafında uygulama noktaları oluşturan polis, bir yandan da sokak aralarında yaya ve sivil ekipler ile kontrol yaptı. Drone destekli takip yapılan uygulamada,metruk binalar, park-bahçeler, cadde-sokaklarda, işyerleri, şüpheli araç ve şahıslar kontrol edildi.

385 şüpheli şahsın GBT kontrolü yapılırken, suç kaydı olan kişiler incelemeye alındı. Uyuşturucu madde ticareti, hırsızlık, yaralama gibi suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. Pandemi kurallarına uymayan 65 şahsın veri girişi yapıldı, 9 şahsa maske takma kuralına uymamak, 2 şahsa sosyal mesafe kuralına uymamak ve 2 şahsa ise dışarı çıkma kısıtlamasını ihlal olmak üzere toplam 13 şahsa 11 bin 700 TL idari para cezası yazıldı. Trafik yönünden yapılan denetimlerde abartılı egzozla dolaşan, modifiyeli araç kullanıp halkı rahatız eden 11 sürücüye çeşitli kural ihlallerinden toplam 9 bin 994 TL cezai işlem uygulandı. 1 araç trafikten men edildi.

Park ve sokak aralarında üst araması yapılan 3 şahıstan maksat dışı bıçak ele geçirildi.