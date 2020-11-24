Polisten silah ve uyuşturucu avı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler suçlulara yönelik mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, bir taraftan terör örgütü PKK'nın baş gelir kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlerken diğer taraftan ise olası bir yaralamayı engellemek için ruhsatsız silah taşıyanlara karşı şok baskın gerçekleştiriyor.

ZEHİR TACİRLERİNE OPERASYON

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ceyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne Narkotik Büro Amirliği ekipleri kent genelinde torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. İnsanları zehirleyerek terör örgütlerini finanse eden 58 zehir taciri gözaltına alındı. Baskınlarda 6 kilo 178 gram bonzai, 685 adet uyuşturucu hap, 63 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 14 gram esrar ele geçirilirken uyuşturucu ticareti suçundan mahkemeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı.

SİLAHLARA EL KONULDU

Öte yandan kent genelindeki uygulama noktalarında yapılan aramalarda ise 224 aranan kişi tespit edildi. Şok uygulamalarda ruhsatsız 30 tabanca, 11 tüfek, 6 kurusıkı, 498 fişek, 31 kartuş, 8 bıçak ele geçirildi. 4 arabanın change sistemiyle şahsi numarasının değiştirildiğini belirlenen polis, çalıntı olarak 11 motosiklet ile 3 elektrikli bisiklete el koydu. Polis, operasyonlara devam edeceklerini belirtti.