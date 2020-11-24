Rasim hocaya, öğretmenler gününde eşekli kütüphane sürprizi

Rasim Pehlivanoğlu'nun Nevşehir'in Karain Köyü'nde kurduğu Türkiye'nin ilk köy halk kütüphanesi, kitaplara ve belgesellere konu oldu. Tarlada çalışan köylülerin okuması için kütüphanedeki kitaplar sandıklara konulup eşeklerle okuyucunun ayağına götürüldü. Rasim Öğretmenin eseri olan eşekli kütüphaneye 1963 yılında ABD'de insanlığa hizmet ödülü birinciliği ile birde cip hediye edildi.

Yıllardır kayıp olan eşekli kütüphanenin sandıkları 69 yıl sonra köy deposunda bulundu. Sabah'ın ulaştığı Karain Köyü Muhtarı Osman Soylu, eşekli kütüphanenin sandıklarını Nevşehir'den Kayseri'ye getirerek Rasim Pehlivanoğlu'na öğretmenler günü sürprizi yaptı.

EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ

Türkiye'deki ilk köy halk kütüphanesini köylülerle birlikte kuran Emekli Öğretmen Rasim Pehlivanoğlu, kütüphane bünyesindeki eşekli kütüphanenin sandıklarını 69 yıl sonra karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Sandıkların kendisine en güzel öğretmenler günü hediyesi olduğunu belirten Rasim Pehlivanoğlu; "Sabah Gazetesi'ne bu sandıkların buraya kadar getirilmesine vesile olduğu için teşekkür ederim. Böyle bir jest yapmanız sizlerin milli duygularının yüksekliğini gösteren bir durum. Karain Köyü Muhtarı Osman Soylu bu sandıkları yıllar sonra bulmuş ve güzel bir şekilde değerlendirecek. Sandıkları bana getirdiğiniz için kıvanç duydum. Beni tarihte bir yolculuğa çıkardınız. Bu sandıklar yeni nesil öğretmenlere örnek olmadı. Şimdi yeni nesil birçok öğretmen maaş öğretmeni. Öğretmenler idealist olmalı. Elini taşın altına koymalı" dedi.

69 YIL SONRA DEPODA BULUNDU

Köy Muhtarı Osman Soylu ise; "Muhtarlık devir teslimi sırasında bu sandıkları köyün deposunda buldum. Sandıklar Rasim öğretmenin kurduğu eşekli kütüphaneden geriye son kalanlar. O yüzden de bizim için çok kıymetliler. Müzeden ve kaymakamlıktan istemelerine rağmen sandıkları vermedik. Sandıklarla Rasim öğretmene öğretmenler günü sürprizi yaptık. Köyümüzün tamamına yakını okumuş ve makam mevki sahibi olmuşsa bunu Rasim Öğretmene borçluyuz. Sandıkları köyde sergileyeceğiz" diye konuştu.

"BABALARINI MAHKEMEYE, ÇOCUKLARI OKULA VERDİM"

Türkiye'de çok az öğretmenin bulunduğu 1950'lerde Kayseri Pazarören Köy Enstitüsü'nden mezun olduğunu belirten Rasim Pehlivanoğlu; "Öğretmenliğe başladığım Nevşehir Ürgüp'e bağlı Karain köyünde tarlada çalıştırıldıkları için okula gönderilmeyen kız öğrencilerin ailelerini mahkemeye verdim. 6 kişi yargılandı. Babalar, birer ay hapis cezası aldı. Köydeki tüm kız çocuklarını okula kaydettim. Bu şekilde okumalarını sağladığım çocuklardan şu anda Cumhuriyet Savcısı olan bile var. Köyde okuma yazma bilmeyenlere de kurs verdim" dedi.

HALK KÜTÜPHANESİ EŞEKLİ KÜTÜPHANE OLDU

Köydeki halı dokuma binasını köylülerle birlikte Türkiye'nin ilk köy halk kütüphanesine dönüştürdüğünü belirten emekli öğretmen Rasim Pehlivanoğlu; "Kütüphaneyi kurmak için birçok yazışma yaptım. Çabalarımız sonuç verdi ve ilk kez Türkiye'de bir köy halk kütüphanesi kurulmuş oldu. Kütüphanede gönüllü çalışan Bekir Koca adlı yardımcım bir gün bana "Köylüler tarlada bağda bahçede çalışıyor. Kütüphaneye gelemiyorlar. Eşeğimle kitapları onlara götüreyim" dedi. Bende kabul ettim. Böylece bizim kütüphanenin adı eşekli kütüphane oldu" diye konuştu.

ABD'DE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ALDI

Eşekli Kütüphanenin Amerikalılarında dikkatini çektiğini belirten Rasim Pehlivanoğlu; "1963 yılında 3 Amerikalı gelip eşekli kütüphane ile ilgili araştırma yapmış. Daha sonra 1963 yılında ABD'de Uluslararası Gönüllü Ödül Komitesi tarafından eşekli kütüphaneye insanlığa hizmet dalında dünya birincilliği ödülü verildi. Bu ödülün yanında birde 4 çeker cip verildi" dedi.

RASİM ÖĞRETMENİN KÜLTÜREL HALK HAREKETİ

Köyü'nde 1947 yılında başöğretmen olarak göreve başlayan Rasim Pehlivanoğlu'nun halk hareketi olarak başlattığı bu kültürel faaliyet, kısa zamanda Ürgüp'ün diğer köylerine de sıçradı. Rasim öğretmenin kütüphanesi, romanlara ve belgesellere konu oldu. Görev yaptığı Karain Köyü'nde 6 yıl boyunca birçok ilke imza atan Rasim Pehlivanoğlu, 1978 yılında emekli olduktan sonra Kayseri'ye yerleşip 8 kitap yazdı.