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Sağlıkçılara meyve desteği

İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ve acil servis çalışanlarına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından anlamlı bir destekte bulunularak her gün   meyve dağıtılıyor.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:01 ABONE OL
Sağlıkçılara meyve desteği

Koronavirüsle mücadelede, en ön saflarda yer alan Kocaeli filyason ekiplerine ve acil servis çalışanlarına, bağışıklık sistemini güçlendirmek için meyve desteği veriliyor. Bugüne kadar lojistik ve ulaşım gibi birçok konuda sağlık çalışanlarına destek veren Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmeti sağlık çalışanları tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

HER GÜN DAĞITILIYOR

Çin'de meydana çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgının ardından Türkiye'de kapsamlı bir mücadele başladı. Enfeksiyona yakalanan hastalara ve temaslılara müdahale için sağlıkçılardan oluşan filyasyon ekipleri önemli bir görevi yerine getiriyor. Mücadelenin başladığı ilk günden itibaren hastalık ile mücadelede en ön saflarda görev yapan Kocaeli filyasyon ekiplerine, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve motivasyonlarının arttırılması amacıyla, her gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ara öğün için meyve desteği sağlanıyor.

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Sağlıkçılara meyve desteği
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