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'da bir apartmanın dış cephe kaplaması rüzgarda düştü

Bugün 'da şiddetli rüzgar etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle 8 katlı apartmanın dış cephe kaplaması söküldü ve yola düştü. Kaldırımda yürüyen bir kişi savrulan parçalar nedeniyle canını zor kurtardı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 20:03 ABONE OL
Samsun'da bir apartmanın dış cephe kaplaması rüzgarda düştü

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi, Ulugazi Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı'nda meydana geldi. Kentte etkili rüzgar nedeniyle, bulvar üzerindeki 8 katlı apartmana ait dış cephe kaplaması yerinden sökülüp, parçaları yola savruldu.

SÖKÜM İŞLEMİ YAPILDI

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi, savulan parçalardan kıl payı kurtuldu. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince, binadaki riski malzemelerin söküm işlemi yapıldı. Sokak, belediye ekiplerince temizlenirken, dış cephe kaplamasının uçma anları da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Samsun'da bir apartmanın dış cephe kaplaması rüzgarda düştü
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