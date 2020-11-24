Şanlıurfa'da 24 Kasım Öğretmenler Günü

Her yıl büyük bir coşkuyla ve çeşitli etkinliklerle kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yıl koronavirüs nedeniyle sade bir törenle Şanlıurfa'da kutlandı.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenirken, bu yıl covid-19 nedeniyle sade bir törenle anılıyor.

Şanlıurfa Yeni Aile Mezarlığında bulunan Şehitlik Anıtına ve Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki Şehit Öğretmenler Anıtına çelenk sunumunun yapıldığı programlara İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Polat, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Şube Müdürleri ve Öğretmenler katıldı.24 Kasım Öğretmenler Günü çelenk sunum programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.