Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı… Yaya yaralandı!

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 genç kız yaralandı.
Kaza dün gece Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 TC 361 plakalı otomobil petrol içerisinde seyir halindeyken karşı yönden petrole girmeye çalışan 07 LD 813 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 63 TC 361 plakalı otomobil yolda yürüyen genç bir kıza çarptı. Yaralanan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.