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Şehirlerarası yolculukta 1+1+1 projesi

bir karoser firması, koronavirüs ile mücadele döneminde önemli bir projeye imza attı. Şehirlerarası yolculukta 1+1+1 dönemi başlayabilir.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:00 ABONE OL
Şehirlerarası yolculukta 1+1+1 projesi

Korona virüs salgını sebebiyle şehirlerarası otobüs taşımacılığı büyük yara alırken, insan sirkülasyonunun yoğun olduğu otobüsler için çözüm Bursalı bir firmadan geldi. Şehirlerarası yolculuklarda konforun adını değiştiren proje, Bursalı Karoser firması tarafından bulundu. Türkiye'de ilk ve tek olan 1+1+1 Şehirlerarası yolcu otobüsü, Türkiye'ye örnek olacak.

SOSYAL MESAFE VURGUSU

Türkiye'de rahat olarak bilinen 2+1 uygulamasını şimdi ise 1+1+1'i hayata geçirdiklerini belirten Formenler Karoser temsilcisi Sedat Türk, "Salgın sebebiyle ihtiyaç duyulan sosyal mesafe üzerine çalışıyorduk. Daha sonra böyle bir üretim yapabileceğimize karar verdik. 1 ay gibi bir sürede çalışmamızı ortaya koyduk. Otobüs camiası, ikili koltuğu aynı aile dışında kimseye veremiyor. Böyle bir projeyle bizde onların müşteri kapasitesini arttırmış olduk" dedi.

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Şehirlerarası yolculukta 1+1+1 projesi
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