Şehit kızının adı verildiği kütüphaneyi ziyaret etti

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı kette adının verildiği Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde anıldı.

Terör örgütünün kanlı eylemi sonucunda öğrencilerinden koparılan Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın, Batman'a gelerek kızının adının yaşatıldığı halk kütüphanesini ziyaret etti.

Aybüke öğretmenin adının yaşatılmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten baba Yalçın, ülkede yüz binlerce Aybüke'nin yetiştiğine dikkat çekerek 'bayrağın dalgalandığı her yer benim vatanımdır' sözleri ile birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Öğretmenler Günü nedeniyle Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen programa da katılan baba Yalçın, öğrencilerin seslendirdiği Mağusa Limanı türküsündeki 'Beni öldüren de yoktur din, iman' sözleri karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Baba Yalçın daha sora Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Aybüke öğretmen anısına düzenlenen resim sergisini gezdi, kütüphanede incelemelerde bulundu.

Program sonrası SABAH'a özel açıklamalarda bulunan baba Yalçın, "Öncelikle burada olmaktan çok mutluyum. Bu güzel eserin yapılması, düşünülmesi ve kızımızın ismi olan Aybüke'nin isminin verilmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Sayın valimize, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Kültür ve Turizm Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği gecen herkese Allah razı olsun. Kızımızın ölmeyeceği, isminin canlı tutulacağı anlamı bu tür eserlerle olması gerek. Biz bunu ziyadesiyle yaşıyoruz. Bu tür eserlerle bölgede yaşayan çocuklarımızın geleceğine ışık tutulmaya devam edilecek. Batman'a bu üçüncü gelişim. İlk gelişim kızla beraber geldim. Göreve başladığı ilk gün geldik. Daha sonra tekrar Kozluk'ta yapılan konuk evinin açılışına geldim. Oraya da Aybüke'nin ismi verilmişti. Ülkemizin farklı yerlerinde bu şekilde şehitlerimizin isimleri verilerek yaşatılması çok ayrı bir duygudur. Allah kimseye böyle bir üzüntüye düşürmesin" dedi.

"DUYGU DOLU ANLAR YAŞIYORUZ"

Batman Valisi Hulusi Şahin ise, "24 Kasım öğretmenler günü aslında şenlik havasında bir kutlama olması gerekir. Öğretmenlerimize öğrencilerimizin çiçek vermesi onlarla kucaklaşması gerekir. Böyle bir gün olması gerekir. Ama biz bugün sanki şehitler gününde sanki cenazede gibi duygulu anlar yaşıyoruz. Bunun sebebi evlatlarımızı katleden hain zalim karanlık zihniyettir. Karanlık hain zihniyet evlatlarımızı katlediyor. Sadece öğretmenlerimizi değil hemşirelerimizi, doktorlarımızı, imamlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi ve korucularımızı katlediyorlar. Sizin ve karanlık ideolojinizi ve sizin savunan sizin gibi düşünen içinde kırıntı dahi olsa size destek verenlerin hepsine lanet ediyorum. Yerin dibine batsın sizin karanlık ideolojinizde sizde batın" şeklinde konuştu.

GÜNEYDOĞU'NUN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİ

Öte yandan, Şenay Aybüke Yalçın'ın adının yaşatıldığı yeni yapılan halk kütüphanesinde 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek. 150 bin kitabın yer aldığı Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi'nde kitap dışında görsel ve işitsel materyaller de bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a kazandırılan kitap görünümlü kütüphane 22 milyon TL maliyetle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.