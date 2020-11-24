Şehit Necmettin Öğretmen mezarı başında anıldı

Tunceli'de henüz 8 aylık bir öğretmenken terör örgütü PKK'nın kaçırarak şehit ettiği 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, unutulmadı.

Memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan mezarı başındaki anma törenine

Şehit Necmettin öğretmenin Babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz koronavirüs tedavisi gördüğü için katılamazken, ağabeyi Ahmet Yılmaz, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Torul Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İlçe Müftüsü Metin Şener, Torul İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Bolat, öğretmenler katıldı.

"KARDEŞİM BİR IŞIKTI"

Kardeşinin mezarı başında dua eden ağabey Yılmaz, "Kardeşim bir ışıktı. Kelebeklerin ışığa koştuğu gibi öğrencileri de kardeşime koşardı. Kardeşimin tek silahı kalemiydi. Terör örgütü kardeşimden ne istedi. Allah onları kahretsin. Şehit olan tüm öğretmenlerimizin mekânı cennet olsun. Öğretmenler gününde kardeşimin mezarına gelip anma törenine katılan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Anma töreni sonrasında Vali Taşbilek, şehidin ağabeyi Yılmaz'a öğretmenler günü münasebetiyle plaket verdi.

Şehit öğretmenin mezarı başındaki anma töreninde İlçe Müftüsü Şener'in okuduğu duanın ardından Necmettin öğretmenin mezarına karanfil bırakıldı.

Törende konuşan Valisi Taşbilek, "Milletin birliği uğruna can veren, şehit olan tüm öğretmenlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Gümüşhane'mizin evladı şehidimiz Necmettin öğretmeni, her yıl olduğu gibi bugün öğretmenler gününde mezarı başında andık, dualar ettik. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet etsin, ailelerine sabırlar versin. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun." dedi.

TEK GAYESİ ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM VERMEKTİ

Torul İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gönül Eroğlu, "Şehidimiz, Necmettin öğretmenimizin öğretmenler gününde mezarına gelip dua ettik. Necmettin öğretmenin hayatta tek gayesi öğrencilerine eğitim vermek, onları çok iyi yerlerde görmekti. Mezarı başında hem hüzünlüyüz, hem de guruluyuz. Öğretmen arkadaşlarımızla mezarına karanfil bıraktık. Nurlar içinde uyusun, mekânı cennet olsun." diyerek duygularını dile getirdi.