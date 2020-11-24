Siirtli kaşif hayaline kavuştu! Ve 'uçan arabayı' uçurmayı başardı





TAMAMI BANA AİT



Tabi şu anki motorları yurt dışından getirdik. Kabini tamamen kendim yaptım. Kaynakları olsun, yazılımı olsun, montajı olsun bütün işçilik proje çizim hepsi bana ait. Uçan arabamız tek kişiliktir. Bunun iki veya dört kişiliğini yapacaktım.