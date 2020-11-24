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'de yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti!

'un ilçelerinden 'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybederken, anne ile baba yaralı olarak kurtarıldı.

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Giriş Tarihi: 24.11.2020 18:38 ABONE OL
Silivri'de yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti!

Silivri'ye bağlı Değirmenköy'de müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sonucu yangın söndürüldü.

Yangında Ali S. (16) ve İrem S. (8) adlı kardeşler hayatını kaybetti. Yaralı kurtarılan baba Nihat S. ve anne Çiğdem S'nin çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralandıkları öğrenildi.

Anne ve baba olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Savcılığın olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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Silivri'de yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti!
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