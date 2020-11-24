Şoförünün telefonuna el koydu

İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, makam şoförü Murat B.'nin (32) cep telefonunu alıp geri vermediği gerekçesiyle davalık oldu. İGDAŞ'ta makam şoförü olan Murat B.'nin iddiasına göre, Özel Kalem Müdürü Feyza Vurgun, elindeki cep telefonunu alıp Genel Müdür Özmen'e götürdü. Genel müdür ise telefonuna el koyduğu Murat B.'nin kendisi hakkında diğer çalışanlarla yaptığı Whatsapp konuşmalarını tutanak altına alıp Murat B.'yi işten attırdı. Haklı fesih nedeniyle işine son verilen Murat B., duruma itiraz edip savcılığa suç duyurusunda bulundu. Telefonuna el konulduğunu, iradesi dışında özel mesajlarının okunduğunu ve içeriklerinin kayıt altına alındığını belirterek genel müdür, özel kalem müdürü ve hukuk müşaviri ile avukatlardan şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.