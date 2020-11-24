SON DAKİKA | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı genelgesi! 20 yaş altı kaçla kaç arası dışarı çıkabilir, sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, son dakika açıklamalarında bulunurken 20 yaş altı kişilerin hastalığın yayılma sürecinde bulaştırıcı ve taşıyıcı olduklarını ifade etti. Bu nedenle 20 yaş altı kişiler için günün belli bölümlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında en güncel bilgileri özel olarak hazırladığımız içeriğimizde bulabilirsiniz.

SOSYAL MEDYADA BAZI KİŞİLERİN 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ HAFTA SONU OLDUĞUNU BELİRTSE DE YASAK HAFTA İÇİ DE DEVAM EDİYOR.

İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri...