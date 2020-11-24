SON DAKİKA | 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: 65 yaş üstü yaşlılara seyahat yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı kaçla kaç arası?

Son dakika 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri: Salgında ölüm oranının en yüksek seviyede olduğu yaşlılar için vaka sayılarında yaşanan artışla beraber kısıtlama kararı alınmıştı. Konuyla ilgili olarak yayımlanan genelgeye göre; bu yaştaki kişilerin hafta içi ve hafta sonu belirlenen 3 saatlik zaman dilimi dışında dışarı çıkmaları yasaklanmıştı. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı, yaşlılar kaçla kaç arası dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika genelgesine dair detaylar…
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri geçtiğimiz gün yayınlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından vatandaşların araştırma konusu haline geldi. Bilindiği üzere ülkemizde son dönemde artış gösteren koronavirüs vaka sayısının ardından yeni tedbir kararları alınmış ve Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından uygulamaya geçmişti.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?
Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak;
Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,
doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.