Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 25 Kasım 2020 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. En son İzmir depremi yaşanan ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı yaşanmaya devam ediyor. Son depremler ile ilgili detayları daha yakından takip eden vatandaşlarımız Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişmek amacıyla 25 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA)

Vatandaşlarımız tarafında son dakika deprem olaylarına ilişkin güncel bilgi edinmek ve son depremler listesi verilerine erişmek amacıyla araştırılan deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin yanıtlar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri şöyle;