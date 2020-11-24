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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 25 Kasım 2020 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Son dakika mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? ve Kandilli listesi BURADA!

Aktif özellikteki fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunan ’de son dakika olayları yaşanmaya devam ediyor. En son deprem olayını yaşayan vatandaşlarımız Kandilli ve listesi verilerini daha yakından takip ediyor. Bu bağlamda gelişmelerini merak edenler 25 Kasım deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte verileri…

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:45 Son Güncelleme: 25.11.2020 01:49 ABONE OL
Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 25 Kasım 2020 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!

Deprem kuşağı sınırları içerisinde yer alan ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. En son İzmir depremi yaşanan ülkemizde pek çok farklı şiddette son dakika deprem olayı yaşanmaya devam ediyor. Son depremler ile ilgili detayları daha yakından takip eden vatandaşlarımız Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişmek amacıyla 25 Kasım deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (25 KASIM 2020 ÇARŞAMBA)

Vatandaşlarımız tarafında son dakika deprem olaylarına ilişkin güncel bilgi edinmek ve son depremler listesi verilerine erişmek amacıyla araştırılan deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin yanıtlar ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Son dakika deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 25 Kasım 2020 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi BURADA!
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