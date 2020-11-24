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: Esnaf şüphelenerek arka camdan içeri girince korkunç tablo ile karşılaştı!

haberleri: Yaklaşık 1.5 aydır ’nın Gazipaşa ilçesinde ikamet eden Alman uyruklu turist Thomas Miethe pansiyon odasında ölü bulundu. Sık sık çevreyi gezerek esnafla sohbet eden Miethe'nin ortada görünmemesi üzerine esnaf şüphelenerek camdan odaya girince acı tablo ile karşılaştı. Depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen Miethe’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin sonuç yapılan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:13 Son Güncelleme: 24.11.2020 15:56 ABONE OL
Son dakika: Esnaf şüphelenerek arka camdan içeri girince korkunç tablo ile karşılaştı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Alman uyruklu turist, kaldığı pansiyon odasında ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Yaklaşık 1.5 aydır ilçede bulunan ve Türkiye aşığı olduğu öğrenilen 59 yaşındaki Alman uyruklu Thomas Miethe, 21 Kasım bir pansiyonda tek kişilik oda kiraladı.

Gün içinde çevreyi gezen ve esnaflarla sohbet ederek vakit geçiren Miethe'den bir süre haber alamayan çevredeki bir esnaf, Miethe'nin kaldığı pansiyona geldi. Kapıyı açan olmayınca arka pencereden odaya giren esnaf, Miethe'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayı haber alan polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Depresyon ilaçları kullandığı öğrenilen Miethe'nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilirken, kesin sonuç yapılan otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

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Son dakika: Esnaf şüphelenerek arka camdan içeri girince korkunç tablo ile karşılaştı!
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