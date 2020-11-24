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Haberi: G.O.R.A. filmi ile akıllara kazınan oyuncu hayatını kaybetti! , kaç yaşındaydı, neden öldü?

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı gibi Cem Yılmaz’ın pek çok filminde rol alan hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından olarak duyurdu. Vatandaşlar, uzun yıllar tiyatro ve sinema sektöründe hizmet veren Muhittin Korkmaz’ın ölümünün ardından hayatı ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, , kaç yaşındaydı? Muhittin Korkmaz neden öldü? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 24.11.2020 22:13 Son Güncelleme: 24.11.2020 22:13 ABONE OL
Son Dakika Haberi: G.O.R.A. filmi ile akıllara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

G.O.R.A filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınan Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu. Uzun yıllar sinema ve tiyatro dünyasında hizmet veren Muhittin Korkmaz üç yıl önce, Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı. Peki, Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Muhittin Korkmaz neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:

G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.

EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI

Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.

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Son Dakika Haberi: G.O.R.A. filmi ile akıllara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?
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