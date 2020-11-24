Son Dakika Haberi: G.O.R.A. filmi ile akıllara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti! Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü?

G.O.R.A filminde "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalara kazınan Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti. Can Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile acı haberi duyurdu. Uzun yıllar sinema ve tiyatro dünyasında hizmet veren Muhittin Korkmaz üç yıl önce, Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı. Peki, Muhittin Korkmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Muhittin Korkmaz neden öldü? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Acı haberi Can Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu:
G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 filmlerinde beraber çalışma şansı bulduğumuz, kıymetli abimiz Muhittin Korkmaz maalesef vefat etti. Ailesine, tiyatro camiasına ve sevenlerine sabır diliyorum. Çok güzel adamdı, Allah rahmet eylesin, mekanı Cennet olsun.
EVLAT ACISI YAŞAMIŞTI
Ünlü oyuncu Muhittin Korkmaz, üç yıl önce oğlu Youtube fenomeni ve oyuncu oğlu Cem Korkmaz'ın ölümüyle sarsılmıştı.