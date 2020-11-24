SON DAKİKA HABERİ: Bunu yapan 'insan' olamaz! Yeni doğmuş bebeği boş arsaya attılar...

SON DAKİKA! Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı.
BEBEK KURTARILAMADI, ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI
Sabah saatlerinde kent merkezinde boş bir arsaya terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hava sıcaklığının eksi 1 derece civarında olduğu saatlerde arsaya bırakılan bebeğin, hipotermiye girdiği ve bu nedenle de kurtarılamadığı öğrenildi.