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SON DAKİKA HABERİ: Bunu yapan 'insan' olamaz! Yeni doğmuş bebeği boş arsaya attılar...

Kan donduran olay bu sabah 'ta yaşandı. Son dakika haberine göre yeni doğmuş bir erkek bebek, soğuk havada çıplak halde mahalle arasındaki boş arsaya bırakıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan bebek kurtarılamadı. Şüpheli kadın, ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 24.11.2020 10:24 Son Güncelleme: 24.11.2020 11:52 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Bunu yapan 'insan' olamaz! Yeni doğmuş bebeği boş arsaya attılar...

SON DAKİKA! Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Gökmedrese Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki boş bir arsada yaşandı. Bölgeden geçenler arsa üzerine çıplak halde bırakılmış bir erkek bebek olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Cumhuriyet üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Acil Servisi'ne kaldırıldı.

BEBEK KURTARILAMADI, ŞÜPHELİ KADIN YAKALANDI

Sabah saatlerinde kent merkezinde boş bir arsaya terk edilmiş halde bulunan erkek bebek, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hava sıcaklığının eksi 1 derece civarında olduğu saatlerde arsaya bırakılan bebeğin, hipotermiye girdiği ve bu nedenle de kurtarılamadığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ! BEBEĞİ BIRAKAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda bebeği söz konusu arsaya bıraktığı ileri sürülen şüpheli bir kadın gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Bunu yapan 'insan' olamaz! Yeni doğmuş bebeği boş arsaya attılar...
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