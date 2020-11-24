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Son dakika haberi: Mezar odasındaki mesaj şoke etti! "Kim onu yok ederse..."

'nın İznik ilçesinde zeytinlik alanda lahit mezarlar bulunmuş ve bölgede kapsamlı çalışma başlatılmıştı. Son dakika haberine göre çalışmalarda 1500 yıllık özel mezar odalarında 8 insana ait kemik ortaya çıktı. Uzmanların mezar odalarında karşılaştığı mesaj ise herkesi şaşkına çevirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:05 Son Güncelleme: 24.11.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika haberi: Mezar odasındaki mesaj şoke etti! Kim onu yok ederse...

BURSA'DAKİ ARKEOLOJİK ÇALIŞMALARDAN SON DAKİKA HABERİ: İznik ilçesinde erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinlik, daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istimlâk edildi.

Hisardere yolu üzerinde bulunan bu zeytinlikte bir yıla yakın devam eden çalışma sonrası Terrakota'dan yapılan özel mezar odaları ortaya çıktı. Birinde 6, diğerinde ise 2 insana ait kemikler bulundu.

"KOCAM VE OĞLUM İÇİN DİKTİM... KİM ONU YOK EDERSE ALLAH'A HESAP VERECEKTİR"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, "Biz bu kitabeyi Prof. Dr. Boris Dreyer'e çözdürdük. 5 yüzyıla ait mezar taşı. Bunun üzerinde de bir kadının hem 48 yaşında ölen kocası, hem de 14 yaşında olan oğlu için bir mezar yaptırdığını anlıyoruz.

Üzerinde ise 'Ben Herennia Vitalia. Bu tabutu 48 yıl yaşayan ve Phretens'in ilk lejyonu olan sevgili kocam Lulius Valentinus Christian ve 14 yıl yaşayan oğlum Lul için diktim. Kimsenin tabutu yok etmesine izin verilmemelidir. Ama kim onu yok ederse kıyamet günü Allah'a hesap verecektir' yazmaktadır" dedi.

LAHİT VE ODA MEZARLAR BULUNDU

İznik Müze Müdürü Ahmet Türkmenoğlu, 1. derece arkeolojik sit alanı olarak ilan edilen bu bölgeden çıkan eserler ile ilgili, "Kazı çalışmalarımız Müze Müdürlüğü başkanlığında ve 9 Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç'in danışmanlığında yürütülmektedir. Kazı çalışmalarında bugüne kadar 3 lahit ile birlikte çeşitli çapkı mezarlar ve oda mezar örnekleri ortaya çıkarılmıştır" açıklamalarında bulundu.

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Son dakika haberi: Mezar odasındaki mesaj şoke etti! "Kim onu yok ederse..."
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