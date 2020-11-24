Son dakika haberi: Ormanda suçüstü yakalandılar! Ekipler gözlerine inanamadı!

Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti.
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı. Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünek kazdıkları, burayı havalandırmak için de fan ve hortumlu sistem kurdukları belirlendi.
TEMİZ HAVA İÇİN DÜZENEK KURMUŞLAR
2 borunun olduğu kuyuda bir boru, içerideki havayı dışarı verirken diğerinin ise kuyunun içine temiz hava vermekte kullanıldığı anlaşıldı.