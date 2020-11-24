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Son dakika haberi: Ormanda suçüstü yakalandılar! Ekipler gözlerine inanamadı!

Emniyet güçleri define avcılarına göz açtırmıyor. Son dakika haberine göre 'nın Kemer ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişiler suçüstü yakalandı. 18 metrelik tünel kazan şahısların kurduğu düzenek ise ekipleri hayrete düşürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:45 Son Güncelleme: 24.11.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Ormanda suçüstü yakalandılar! Ekipler gözlerine inanamadı!

Kemer'e bağlı Beycik Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 10.30 sıralarında bölgeye gitti.

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.S. (60) ve A.B. (61) yakalandı. Şüphelilerin, kaçak kazı için 18 metrelik tünek kazdıkları, burayı havalandırmak için de fan ve hortumlu sistem kurdukları belirlendi.

TEMİZ HAVA İÇİN DÜZENEK KURMUŞLAR

2 borunun olduğu kuyuda bir boru, içerideki havayı dışarı verirken diğerinin ise kuyunun içine temiz hava vermekte kullanıldığı anlaşıldı.

Şüphelilerin içeride ise aydınlatmayı mum ile yaptıkları tespit edildi. Kaçak kazıda kullanılmak üzere kazma ve kürek, matkap ucu ve gaz maskesi de ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.S. ve A.B., Tekirova Jandarma Karakolu'na götürüldü. İfadeleri alınan 2 şüpheli, daha sonra serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Ormanda suçüstü yakalandılar! Ekipler gözlerine inanamadı!
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