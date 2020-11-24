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Son dakika haberi: Takside 300 bin Euro unutmuştu... Kim olduğu ortaya çıktı!

'da bir turistin bindiği takside 300 bin Euro parayı unutması ve taksi şoförü Engin Olgaç'ın parayı sahibine teslim etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Gazetecilere konuşan Engin Olgaç, parayı teslim ettiğinde turistin çok sevindiğini, dünyasının değiştiğini söylemiş ve kendisine ödül olarak 50 euro verdiğini ifade etmişti. Son dakika haberine göre takside dudak uçuklatan parayı unutan o turistin kim olduğu ortaya çıktı. İstanbul'dan ayrılan turistin H.S.A. isimli bir kişi olduğu, ticaretle uğraştığı ve laleli'deki bir otelde kaldığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 15:41 Son Güncelleme: 24.11.2020 16:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Takside 300 bin Euro unutmuştu... Kim olduğu ortaya çıktı!

TAKSİDE UNUTULAN 300 BİN EURO OLAYINDA SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da 300 bin euro'yu takside unutan H.S.A., İstanbul'dan ayrıldı.

H.S.A'nın ticaretle uğraştığı öğrenildi. İstanbul'a ticaret için geldiği öğrenilen Finlandiya pasaportlu H.S. A., dün 300 bin Euro'yu takside unutmuş, taksi şoförü Engin Olgaç tarafından parası iade edilmişti.

H.S. A., Laleli'de kaldığı otelden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"OTELİMİZİN DAİMİ MÜŞTERİSİ"

Otel müdürü Tamer Kanar, "Otelimizin daimi müşterisidir. Kendisi bu durumdan dolayı biraz üzgün. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra araçta parasını unutmuş. Taksiciye bundan dolayı çok teşekkür ediyor.

Türk halkının bu tür konulara ne kadar önem verdiğini konuştuk. Size röportaj vermedi ama biz içerde görüşmüştük. Taksici arkadaşın 15 dakika içerisinde kendisiyle iletişime geçerek parasını burada teslim aldık.

Son dakika haberi: Takside 300 bin Euro unutmuştu... Kim olduğu ortaya çıktı!

Bugün otelimizden çıktı. Bizde devamlı gelip kalıyor. Ticaretle uğraşıyor" dedi.

SON DAKİKA | Turist müşterisinin unuttuğu parayı kuruşuna dokunmadan teslim etti! O Taksicinin yüzünü güldüren ödül!

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Son dakika haberi: Takside 300 bin Euro unutmuştu... Kim olduğu ortaya çıktı!
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