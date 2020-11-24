Son dakika haberi: Takside 300 bin Euro unutmuştu... Kim olduğu ortaya çıktı!

"OTELİMİZİN DAİMİ MÜŞTERİSİ"

Otel müdürü Tamer Kanar, "Otelimizin daimi müşterisidir. Kendisi bu durumdan dolayı biraz üzgün. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra araçta parasını unutmuş. Taksiciye bundan dolayı çok teşekkür ediyor.