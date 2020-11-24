Son dakika haberi: Ukraynalı aileye kabusu yaşatmıştı... Sapık adam tutuklandı!

İstanbul'da 21 Kasım Cumartesi günü saat 03.20 sıralarında annesi ve ablasıyla birlikte taksi bekleyen Ukrayna uyruklu 12 yaşında bir çocuğun cinsel istismara uğraması konusuyla ilgili İstanbul Emniyeti soruşturma başlatmıştı.
ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI
Avcılar İlçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelen olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen Gökmen D. isimli şüpheli Esenler İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
SON DAKİKA: TUTUKLANDI
Şüpheli ilerleyen saatlerde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
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