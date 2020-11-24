Son dakika haberi: Ukraynalı aileye kabusu yaşatmıştı... Sapık adam yakalandı!
İstanbul Avcılar'da meydana gelen iğrenç olayda flaş gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre annesi ve ablasıyla taksi bekleyen Ukrayna uyruklu 12 yaşındaki çocuğu taciz eden ve yakalanan şüpheli karakola böyle götürüldü. Olay anı kameralara saniye saniye yansımıştı.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 09:55Son Güncelleme: 24.11.2020 09:57ABONE OL
İstanbul'da 21 Kasım Cumartesi günü saat 03.20 sıralarında annesi ve ablasıyla birlikte taksi bekleyen Ukrayna uyruklu 12 yaşında bir çocuğun cinsel istismara uğraması konusuyla ilgili İstanbul Emniyeti soruşturma başlatmıştı.
ESENLER'DE GÖZALTINA ALINDI
Avcılar İlçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana gelen olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen Gökmen D. isimli şüpheli Esenler İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilecek.
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Ukraynalı aileye kabusu yaşatmıştı... Sapık adam yakalandı!