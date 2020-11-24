Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Devrim Parscan hayatını kaybetti! Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan kimdir?

Son dakika haberi... Türk dizi tarihinin ünlü isimleri arasında yer alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde Laz Ziya'nın yardımcısı rolüyle hafızalara kazınan Devrim Parscan'ın ölüm haberinin ardından meslektaşları başsağlığı mesajları paylaştı. Devrim Parscan kimdir, neden öldü tarzındaki sorular da şu sıralar araştırılıyor. Ünlü oyuncunun yaşlılığa bağlı hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

KURTLAR VADİSİ'NDE DE ROL ALMIŞTI! DEVRİM PARSCAN HAYATINI KAYBETTİ!

Son dakika gelişmesine göre Kurtlar Vadisi, Çiçek Taksi gibi dizilerde de rol alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayatını kaybetti!

DEVRİM PARSCAN KİMDİR VE NERELİ?

1937 yılında Ankara'da doğdu. Sanat hayatına tiyatro ile başlayan Parscan, uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde bir çok oyunda rol almıştır. 2001 yılında emekli olan sanatçı, ayrıca sinema ve dizi filmlerde de oynamıştır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Devrim Parscan, birçok filmde seslendirme yapmanın yanısıra, üç filmde dublaj yönetmenliğini üstlenmiştir.