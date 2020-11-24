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Son dakika haberi: Yer: ! İplikleri pazara çıkınca taksiyle kaçtılar

"Hastaneden çıktık, yolda kaldık" gibi sözlerle duygu sömürüsü yapan dilenciler, son günlerde 'un en işlek semtlerinden biri olan Karaköy'ü mesken tutmuş durumda. Zaman zaman seyir halindeki araçların önüne de atlayan dilenci kadınlar, basın mensupları tarafından görüntülendiklerini fark edince taksiye binerek kaçtı. İşte son dakika haberinden kareler...

İHA
Giriş Tarihi: 24.11.2020 11:22 Son Güncelleme: 24.11.2020 11:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Yer: İstanbul! İplikleri pazara çıkınca taksiyle kaçtılar

İstanbul'un en işlek noktalarından Karaköy'ü mesken tutan 3 kadın dilenci, yeni yöntemleri olan "yolda kaldık" numarası ile önlerine gelen vatandaşlardan para dilendiler. Dilenciler bununla da yetinmeyerek kendilerini görüntüleyen muhabire çantaları ile saldırdı. Dilencilerin olay yerine çağırdıkları taksi ile kaçmaları "pes artık" dedirtti.

"HASTAYIZ, YOLDA KALDIK"

İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler İstanbul'un en işlek noktalarından Karaköy'de yaşandı. Bir otoparkın çıkışını mesken tutan 3 kadın dilenciden birisi hasta numarası yaparak kaldırımda bekledi. Diğer iki dilenci ise diğer kadının hem hasta olduğunu hem de yolda kaldıklarını ifade ederek önlerine gelen kişilerden para istedi.

Dilenciler zaman zaman araçların önüne kendilerini atarak sürücülere tehlike dolu anlar da yaşattı. Bazı vatandaşların kadınlara inanarak para verdikleri görüldü. 3 kadın dilencinin tüm bu anları bir gazeteci tarafından saniye saniye görüntülendi.

UTANMADAN MUHABİRE SALDIRDILAR

Görüntülendiklerinden haberi olmayan dilencilerin rahat tavırları izleyenlere "pes" dedirtti. Muhabir bir süre sonra kadınların yanına giderek neden dilendiklerini sordu. Kadınlar ise muhabire çantası ile saldırdı. 3 kadın dilenci polis gelecek ihbarı ile bir taksiye binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadınların taksiye binerek kaçmaları "yok artık" dedirtti.

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Son dakika haberi: Yer: İstanbul! İplikleri pazara çıkınca taksiyle kaçtılar
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