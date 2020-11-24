Son dakika haberi: Yer: İstanbul! İplikleri pazara çıkınca taksiyle kaçtılar

Dilenciler zaman zaman araçların önüne kendilerini atarak sürücülere tehlike dolu anlar da yaşattı. Bazı vatandaşların kadınlara inanarak para verdikleri görüldü. 3 kadın dilencinin tüm bu anları bir gazeteci tarafından saniye saniye görüntülendi.

UTANMADAN MUHABİRE SALDIRDILAR



Görüntülendiklerinden haberi olmayan dilencilerin rahat tavırları izleyenlere "pes" dedirtti. Muhabir bir süre sonra kadınların yanına giderek neden dilendiklerini sordu. Kadınlar ise muhabire çantası ile saldırdı. 3 kadın dilenci polis gelecek ihbarı ile bir taksiye binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadınların taksiye binerek kaçmaları "yok artık" dedirtti.